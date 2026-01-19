Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году количество вагонов, разгруженных на станциях у порта Северо-Кавказской железнодорожной сети, превысило 1,3 миллиона.

2026-01-19 10:09
В 2025 году станции у портов Северо-Кавказской железной дороги обработали свыше 1,3 млн вагонов. Это на 0,6% больше, чем в предыдущем году.

Большая часть выгруженного груза состояла из нефти и нефтепродуктов, угля и черных металлов.

В среднем в прошлом году на станциях у портов Северо-Кавказской железной дороги ежедневно обрабатывалось более 3,6 тыс. вагонов.

Самыми загруженными стали крупнейшие портовые станции Юга России: Новороссийск (445 тыс. вагонов), Вышестеблиевская (360 тыс. вагонов), Туапсе (196 тыс. вагонов) и Грушевая (145 тыс. вагонов), как сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

