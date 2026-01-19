В 2025 году станции Забайкальской железнодорожной магистрали отправили и приняли свыше 12 тыс. небольших почтовых отправлений.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году Забайкальская железная дорога обработала более 12 тысяч малогабаритных отправлений, включая посылки, бандероли и письма, по принципу "от станции до станции" (-1,4% по сравнению с 2024 годом).

Наибольшей популярностью услуга пользовалась на железнодорожных станциях Чита-2 (более 4,2 тыс. отправлений, -0,2% к 2024 году), Благовещенск (более 3,3 тыс., -7,3%), Белогорск (989, +0,3%).

Отметим: пункты приема и выдачи малогабаритных отправлений и корреспонденции функционируют на 16 вокзальных комплексах Забайкальской железной дороги в Забайкальском крае и Амурской области.

Согласно условиям сервиса, вес отправления не должен превышать 10 кг, а сумма трех измерений – не более 150 см. Экспресс-доставка позволяет доставить корреспонденцию в 348 городов России. Стоимость доставки определяется в зависимости от веса отправления и конкретной станции назначения.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону службы поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный), на сайте https://www.ekspress-l.ru или у дежурного помощника начальника станции, сообщила служба корпоративных коммуникаций Забайкальской железной дороги.