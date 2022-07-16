О движении пассажирских поездов в Тульской области

21:51

Из-за схода вагонов на участке Узловая-3 – Жданка в Тульской области, произошедшего 16 июля в 15:46, пассажирские поезда следуют альтернативными маршрутами через Елец, Орел и Тулу. В связи с этим внастоящее время в пути задерживаются следующие пассажирские поезда:

№ 479 Санкт-Петербург – Сухум;

№ 148 Адлер – Мурманск;

№ 50 Кисловодск – Адлер;

№ 218 Анапа – Москва;

№ 114 Адлер – Санкт-Петербург;

№ 228 Новороссийск – Санкт-Петербург;

№ 90 Волгоград – Санкт-Петербург.

По альтернативному маршруту также проследуют поезда:

№ 481 Москва – Новороссийск;

№ 294 Анапа – Мурманск.

На месте проводятся восстановительные работы, в которых задействованы более 150 железнодорожников и восстановительные поезда со станций Узловая и Тула-1.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого центра поддержки клиентов ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и предпринимает все необходимые меры для сокращения времениопоздания поездов.