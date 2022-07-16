Пассажирские поезда из-за инцидента в Тульской области проследуют альтернативными маршрутами

20:38

В связи со сходом вагонов на участке Узловая-3 – Жданка в Тульской области, произошедшим 16 июля по уточненной информации в 15:46, железнодорожники разработали для пассажирских поездов альтернативные маршруты. К пунктам назначения они проследуют через Елец, Орел и Тулу, минуя участок Узловая 3 – Жданка. На месте проводятся восстановительные работы.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого центра поддержки клиентов ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.