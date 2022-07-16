Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Сход 12 вагонов произошел в Тульской области из-за действий третьих лиц при хищении металла из грузового поезда

2022-07-16 19:24
Сход 12 вагонов произошел в Тульской области из-за действий третьих лиц при хищении металла из грузового поезда
16 июля около 15:20 на участке Узловая-3 – Жданка в Тульской области произошел сход 12 вагонов грузового поезда. Вероятная причина – действия третьих лиц при хищении металла из грузового поезда. Один из них погиб.

Движение поездов на участке Узловая-3 – Жданка временно приостановлено. В связи с этим задерживаются несколько пассажирских поездов.

Железнодорожники прилагают максимальные усилия для устранения возникшей ситуации. На место направлен восстановительный поезд со станции Узловая.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого центра поддержки клиентов ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Московская железная дорога приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства.

