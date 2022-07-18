Возобновляется курсирование поездов в сообщении с Таджикистаном

15:41

В соответствии с уведомлением ГУП «Рохи Охани Точикистон» (железные дороги Таджикистана), с 30 августа между Россией и Таджикистаном будет возобновлено железнодорожное пассажирское сообщение, временно приостановленное с 17 марта 2020 года.

Так, расписанием движения предусмотрено курсирование следующих международных пассажирских поездов формирования железных дорог Таджикистана:

с 30 августа – № 329/330 Душанбе – Волгоград отправлением 1 раз в неделю из Душанбе по вторникам, из Волгограда – по пятницам;

с 7 сентября – № 359/360 Худжанд – Волгоград отправлением из Худжанда по средам, из Волгограда – по субботам.

Продажа билетов будет открыта в ближайшее время.

Ознакомиться с графиком курсирования поездов можно на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Международное сообщение».