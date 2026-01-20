В 2025 году парк Горьковской железной дороги обогатился новым транспортным средством

В 2025 году Горьковская магистраль получила 12 единиц моторвагонного и тягового подвижного состава.

Сергей Дорофеевский, начальник Горьковской железной дороги, подчеркнул, что обновление парка подвижного состава является одной из ключевых задач магистрали, целью которой является повышение безопасности движения поездов, улучшение качества обслуживания пассажиров и снижение воздействия на окружающую среду.

Парк пригородных поездов в Нижегородской области был пополнен двумя электропоездами нового поколения ЭП3Д, оснащенными видеокамерами и подножками с дополнительной выдвижной ступенькой для выхода на низкую платформу. Вагоны имеют эргономичные кресла, просторные багажные полки, места для перевозки велосипедов, а также климатические системы с функцией обеззараживания воздуха. В тамбурах первого и последнего вагонов установлены специальные электроподъемники для посадки и высадки маломобильных граждан.

4 новых пассажирских электровоза переменного тока серии ЭП1М были переданы в депо Киров. Эти локомотивы предназначены для вождения пассажирских поездов и могут развивать скорость до 140 км/ч. ЭП1М отличается более эргономичным дизайном, улучшенными техническими характеристиками и кабиной машиниста в модульном исполнении для управления без помощника.

Депо Муром получило 4 новых маневровых тепловоза серии ТЭМ18ДМ, произведенных в России. Они имеют компактную форму и модифицированную кабину машиниста. Эти локомотивы оснащены современными системами автоматики, что позволяет снизить расход топлива на 15-20% и, соответственно, уменьшить техногенное воздействие на окружающую среду почти на 9 тыс. тонн в год.

В депо Агрыз были доставлены два новых пассажирских магистральных тепловоза ТЭП70БС. Эти локомотивы, предназначенные для управления дальнего и межрегионального пассажирских поездов на участках без электрификации, были изготовлены на Коломенском заводе. Их мощность достигает 4 тыс. л. с., а максимальная скорость – 160 км/ч, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.