В 2025 году на Калининградской железнодорожной линии, служба продаж услуг ОАО "РЖД" привлекла 29 новых покупателей.

2026-01-20 10:35
В 2025 году на железнодорожной магистрали Калининграда специалисты Центра продажи услуг ОАО «РЖД» подписали контракты на перевозку грузов с 29 новыми заказчиками. В общей сложности, 635 клиентов пользуются услугами ОАО «РЖД» на данной магистрали.

Малые и средние предприятия использовали комплексную услугу по транспортировке зерна, удобрений, комбикормов, угля и других товаров. География доставки грузов охватывала не только регионы России, но и Беларусь с Казахстаном.

На Калининградской железной дороге предоставляется широкий ассортимент услуг по перевозке разнообразных грузов. В связи с квотированием Литвой транзита железнодорожных грузов, центр разрабатывает наилучшие варианты мультимодальных маршрутов, включающих автомобильный, железнодорожный транспорт и паромное сообщение, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

