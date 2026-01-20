В 2025 году было зарегистрировано 29 аварий на переездах Московской железнодорожной сети.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году на переездах Московской железной дороги было зафиксировано 29 аварий, что на 3 случая больше, чем в предыдущем году.

Больше всего ДТП произошло в Московской (9 случаев) и Тульской (5 случаев) областях.

Все аварии были вызваны грубыми нарушениями ПДД водителями автомобилей. В основном, аварии происходили из-за того, что водители легковых автомобилей пытались пересечь железнодорожные пути на красный сигнал светофора, не обращая внимания на световую и звуковую сигнализацию.

Работники железной дороги обеспокоены увеличением числа ДТП на переездах. Для повышения безопасности на переездах Московская железная дорога уделяет особое внимание их техническому оборудованию и состоянию. В 2025 году было отремонтировано 294 железнодорожных переезда, включая 5 капитальных ремонтов.

Также в течение года сотрудники железной дороги и Госавтоинспекции регулярно проводят профилактические рейды и информационные акции, в ходе которых напоминают автовладельцам о правилах пересечения железнодорожных путей и объясняют последствия нарушения ПДД на переездах, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.