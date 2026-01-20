Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году было зарегистрировано 29 аварий на переездах Московской железнодорожной сети.

2026-01-20 09:58
В 2025 году было зарегистрировано 29 аварий на переездах Московской железнодорожной сети.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году на переездах Московской железной дороги было зафиксировано 29 аварий, что на 3 случая больше, чем в предыдущем году.

Больше всего ДТП произошло в Московской (9 случаев) и Тульской (5 случаев) областях.

Все аварии были вызваны грубыми нарушениями ПДД водителями автомобилей. В основном, аварии происходили из-за того, что водители легковых автомобилей пытались пересечь железнодорожные пути на красный сигнал светофора, не обращая внимания на световую и звуковую сигнализацию.

Работники железной дороги обеспокоены увеличением числа ДТП на переездах. Для повышения безопасности на переездах Московская железная дорога уделяет особое внимание их техническому оборудованию и состоянию. В 2025 году было отремонтировано 294 железнодорожных переезда, включая 5 капитальных ремонтов.

Также в течение года сотрудники железной дороги и Госавтоинспекции регулярно проводят профилактические рейды и информационные акции, в ходе которых напоминают автовладельцам о правилах пересечения железнодорожных путей и объясняют последствия нарушения ПДД на переездах, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.

 

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru