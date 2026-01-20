Руководство Дальневосточной железной дороги и администрация Хабаровского края подвели итоги совместной деятельности.

В городе Хабаровске прошла встреча между руководителем ДВЖД Евгением Вейде и главой Хабаровского края Дмитрием Демешиным. В ходе события обсуждались результаты сотрудничества в 2025 году и планы на будущее в области развития транспортной инфраструктуры региона.

Эффективное взаимодействие с предприятиями добывающей и перерабатывающей отрасли позволило в 2025 году отправить из Хабаровского края около 22 млн тонн разнообразных грузов, увеличив погрузку на 3,4% по сравнению с 2024 годом.

На встрече был особо отмечен положительный тренд в пригородном транспорте: за год было перевезено около 720 тыс. пассажиров, что на 3,9% больше, чем в 2024 году.

«Увеличение пригородных перевозок связано с успешной работой железнодорожников вместе с региональным правительством. Примером эффективного сотрудничества стало полное обновление подвижного состава в Хабаровском крае, что сделало современные комфортные электропоезда привлекательным транспортом для населения», – отметил Евгений Вейде.

Кроме сотрудничества в транспортной области, Дальневосточная железная дорога вносит важный вклад в социально-экономическое развитие региона, будучи одним из крупнейших работодателей и основным налогоплательщиком в Хабаровском крае. В 2025 году в бюджеты всех уровней было перечислено более 7,7 млрд рублей налогов и других платежей. Это на 9,2% больше, чем в 2024 году.

Дмитрий Демешин выразил благодарность железнодорожникам за их работу в социальной сфере, включая организацию рейсов мобильного консультативно-диагностического центра «Святой Пантелеймон». В прошлом году медицинский поезд остановился на 40 станциях Хабаровского края, и более 3,5 тыс. жителей отдаленных населенных пунктов получили квалифицированную медицинскую помощь и консультации.

В дополнение, Дальневосточная железная дорога оказывает благотворительную поддержку образовательным, культурным, медицинским и спортивным учреждениям по всему краю. Сотрудники железнодорожной компании активно участвуют в волонтерских проектах, экологических и патриотических мероприятиях, поддерживая инициативы местного правительства.

Стороны пришли к соглашению продолжить развитие сотрудничества, целью которого является улучшение транспортной доступности, логистической эффективности и качества жизни в Хабаровском крае, сообщила пресс-служба ДВЖД.