В 2025 году сумма взносов, направленных Забайкальской железнодорожной компанией и отделениями ОАО «РЖД» на территорию основного маршрута, в бюджеты различных уровней увеличилась на 8%

Забайкальская железная дорога и филиалы ОАО «РЖД», работающие на участке магистрали, в 2025 году уплатили налоги и страховые взносы в размере 31,3 млрд рублей, что на 8% больше, чем в 2024 году.

В бюджет Забайкальского края было перечислено 8,9 млрд рублей налогов (+7%), а в бюджет Амурской области - 2,7 млрд рублей (+16%).

Страховые взносы составили 19,7 млрд рублей (+7%).

Стоит отметить, что ОАО «РЖД» является одним из ведущих налогоплательщиков в бюджеты Забайкальского края и Амурской области, как сообщила служба корпоративных комуникаций ЗабЖД.