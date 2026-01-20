Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году сумма взносов, направленных Забайкальской железнодорожной компанией и отделениями ОАО «РЖД» на территорию основного маршрута, в бюджеты различных уровней увеличилась на 8%

2026-01-20 09:10
В 2025 году сумма взносов, направленных Забайкальской железнодорожной компанией и отделениями ОАО «РЖД» на территорию основного маршрута, в бюджеты различных уровней увеличилась на 8%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Забайкальская железная дорога и филиалы ОАО «РЖД», работающие на участке магистрали, в 2025 году уплатили налоги и страховые взносы в размере 31,3 млрд рублей, что на 8% больше, чем в 2024 году.

В бюджет Забайкальского края было перечислено 8,9 млрд рублей налогов (+7%), а в бюджет Амурской области - 2,7 млрд рублей (+16%).

Страховые взносы составили 19,7 млрд рублей (+7%).

Стоит отметить, что ОАО «РЖД» является одним из ведущих налогоплательщиков в бюджеты Забайкальского края и Амурской области, как сообщила служба корпоративных комуникаций ЗабЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru