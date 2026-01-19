Ветви Музея Горьковской железной дороги в Нижнем Новгороде привлекли около 16 тысяч посетителей в 2025 году.

15:56

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году филиалы Музея истории Горьковской железной дороги в Нижнем Новгороде приняли около 16 тысяч посетителей. Было проведено более 400 различных экскурсий для них.

На открытой экспозиции «Паровозы России» было организовано 255 экскурсий, которые посетили 9,7 тысяч человек. Еще более 6 тысяч человек посетили музей, расположенный в Инженерном центре Горьковской железной дороги, где для них было организовано 160 экскурсий.

В филиалах музея хранятся оригинальные предметы, фотографии и документы, а также уникальные макеты с высоким уровнем детализации. Посетителям рассказывают о начале паровозостроения в мире и в России, о строительстве железной дороги от Нижнего Новгорода до Москвы, о ключевых моментах истории Горьковской железной дороги и о перспективах ее развития, а также о профессиях на железной дороге в прошлом и настоящем.

В прошлом году коллекция музея «Паровозы России» пополнилась четырьмя новыми экспонатами подвижного состава – тепловозом ТЭ1, электровозом ЧС3, паровозами П-0001 и П-36. Все эти образцы были выпущены в середине прошлого века и ранее использовались на железных дорогах страны. Всего на этой площадке представлено около 30 различных экспонатов, демонстрирующих развитие железнодорожных технологий и историю транспорта с конца XIX до середины ХХ века.

Среди организованных школьных групп популярностью пользуется тур на ретропоезде «Муромец» до станции Нижний Новгород-Сортировочный. В рамках экскурсий ученики могут посетить Царский павильон, Музей истории и развития железной дороги, а также экспозицию «Паровозы России». В 2025 году этим туром воспользовались более 1,1 тысячи детей.

В прошлом году филиалы музея истории и развития Горьковской железной дороги посетило 26,5 тыс. людей. Среди них 5,3 тыс. посетителей были в Ижевске, 2,7 тыс. - в Кирове и 2,6 тыс. - на станции Лянгасово.

Дополнительную информацию о Музее истории и развития Горьковской железнодорожной магистрали можно найти на его официальном веб-сайте в разделе «О дороге», как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.