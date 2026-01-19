В 2025 году объем транспортировки контейнеров по Московской железнодорожной линии достиг 1,4 млн ДФЭ.
2026-01-1915:07
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
С января по декабрь 2025 года Московская железная дорога перевезла 1,4 млн груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения (экспорт, импорт, внутренние перевозки), что на 3,4% меньше, чем в тот же период 2024 года. Из них 1 млн ДФЭ было отправлено по внутренним маршрутам (+2%).
Общее количество груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщения, достигло 784,6 тыс. ДФЭ, что на 14,6% меньше, чем за предыдущие 12 месяцев. В них было перевезено 8,9 млн тонн различных грузов, включая:
строительные материалы – 84,5 тыс. ДФЭ (-48,7% по сравнению с январем – декабрем 2024 года);
химические и минеральные удобрения – 82 тыс. ДФЭ (-41,4%);
химикаты и сода – 60,8 тыс. ДФЭ (-18,4%);
лесоматериалы – 72,6 тыс. ДФЭ (-2%);
метизы – 43 тыс. ДФЭ (-21,9%);
потребительские товары – 30,8 тыс. ДФЭ (-8,9%);
мясо и животные масла – 22,8 тыс. ДФЭ (-2,4%);
бумага – 22,4 тыс. ДФЭ (+11,7%);
нефть и нефтепродукты – 11,9 тыс. ДФЭ (-16,1%);
жмыхи – 11,9 тыс. ДФЭ (+11,3%);
соль – 9,2 тыс. ДФЭ (увеличение – в 3,7 раза);
продукты перемола – 9 тыс. ДФЭ (увеличение – в 2,2 раза);
промышленное сырье и формовочные материалы – 6,9 тыс. ДФЭ (-20,9%);
черные металлы – 5,5 тыс. ДФЭ (-9,3%);
сахар – 5,3 тыс. ДФЭ (-1,7%);
прочие продовольственные товары – 226,8 тыс. ДФЭ (+33,1%);
другие и сборные грузы – 31,4 тыс. ДФЭ (-16,4%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.
