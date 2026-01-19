В 2025 году объем транспортировки контейнеров по Московской железнодорожной линии достиг 1,4 млн ДФЭ.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по декабрь 2025 года Московская железная дорога перевезла 1,4 млн груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения (экспорт, импорт, внутренние перевозки), что на 3,4% меньше, чем в тот же период 2024 года. Из них 1 млн ДФЭ было отправлено по внутренним маршрутам (+2%).

Общее количество груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщения, достигло 784,6 тыс. ДФЭ, что на 14,6% меньше, чем за предыдущие 12 месяцев. В них было перевезено 8,9 млн тонн различных грузов, включая: