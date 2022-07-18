Количество травмированных граждан на объектах ОАО «ЖД» снизилось на 3,9% в I полугодии

14:10

За 6 месяцев 2022 года зафиксировано снижение травматизма в зоне движения поездов на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по июнь травмы получили 897 человек, 622 из них погибли.

Среди основных причин несчастных случаев – хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах, нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда, попытки взобраться на платформу или спрыгнуть с нее.

ОАО «ЖД» создает условия для безопасной посадки и высадки пассажиров: реконструирует платформы, оборудует и обновляет одноуровневые пешеходные переходы, строит подземные и надземные переходы через пути в местах интенсивного движения поездов. В новых транспортно-пересадочных узлах строятся удобные тоннели и пешеходные мосты (конкорсы) с эскалаторами и лифтами для связи между районами города.

Совместно с профильными ведомствами компания также проводит профилактические мероприятия, направленные на разъяснение правил поведения на транспорте и предупреждение случаев травмирования граждан в зоне движения поездов.

Железная дорога является зоной повышенной опасности. ОАО «ЖД» призывает всех неукоснительно соблюдать правила личной безопасности на железнодорожном транспорте, быть бдительными в зоне движения поездов и отказаться от использования мобильных телефонов и гаджетов во время посадки и высадки из вагонов, а также во время нахождения на платформах.