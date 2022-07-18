Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Количество травмированных граждан на объектах ОАО «ЖД» снизилось на 3,9% в I полугодии

2022-07-18 14:10
Количество травмированных граждан на объектах ОАО «ЖД» снизилось на 3,9% в I полугодии
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За 6 месяцев 2022 года зафиксировано снижение травматизма в зоне движения поездов на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по июнь травмы получили 897 человек, 622 из них погибли.

Среди основных причин несчастных случаев – хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах, нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда, попытки взобраться на платформу или спрыгнуть с нее.

ОАО «ЖД» создает условия для безопасной посадки и высадки пассажиров: реконструирует платформы, оборудует и обновляет одноуровневые пешеходные переходы, строит подземные и надземные переходы через пути в местах интенсивного движения поездов. В новых транспортно-пересадочных узлах строятся удобные тоннели и пешеходные мосты (конкорсы) с эскалаторами и лифтами для связи между районами города.

Совместно с профильными ведомствами компания также проводит профилактические мероприятия, направленные на разъяснение правил поведения на транспорте и предупреждение случаев травмирования граждан в зоне движения поездов.

Железная дорога является зоной повышенной опасности. ОАО «ЖД» призывает всех неукоснительно соблюдать правила личной безопасности на железнодорожном транспорте, быть бдительными в зоне движения поездов и отказаться от использования мобильных телефонов и гаджетов во время посадки и высадки из вагонов, а также во время нахождения на платформах.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru