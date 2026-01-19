На железнодорожной линии Красноярска в 2025 году было перевезено 78,6 млн тонн груза.

09:40

В 2025 году с платформ Красноярской железнодорожной сети было отправлено 78,6 млн тонн товаров, что на 2,2% меньше, чем в 2024 году.

Включая следующие показатели за 2025 год по железнодорожным отправлениям:

каменный уголь – 57,3 млн тонн (+1% по сравнению с январем – декабрем 2024 года);

нефть и нефтепродукты – 5,4 млн тонн (-14,4%);

руда цветных и серных металлов – 5 млн тонн (-3,2%);

руда железа и марганца – 1,7 млн тонн (+2,1%);

зерно – 1 млн тонн (+6%);

промышленное сырье и формовочные материалы – 838,5 тыс. тонн (-17,9%);

лесные товары – 773,7 тыс. тонн (-23,8%);

строительные товары – 637,7 тыс. тонн (-57,3%);

цемент – 484,3 тыс. тонн (-30%);

химические вещества и сода – 463 тыс. тонн (+13,6%);

металлолом – 245,7 тыс. тонн (-32,9%);

химические и минеральные удобрения – 38,5 тыс. тонн (+31,6%).

Тарифный грузооборот в 2025 году составил 144,7 млрд тарифных тонно-км (увеличение по сравнению с 2024 годом – на 3,2%), грузооборот с учетом пробега вагонов без груза – 169,8 млрд тонно-км (+4,1%).

В декабре 2025 года погрузка на КрасЖД составила 7,2 млн тонн, что на 3,5% меньше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

Грузооборот за декабрь 2025 года составил 12,2 млрд тарифных тонно-км (-3,5%), грузооборот с учетом пробега вагонов без груза за тот же период составил 14,1 млрд тонно-км (-2,2%).

В 2025 году различные внешние негативные обстоятельства повлияли на погрузку. Например, погрузка цемента уменьшилась на 30% из-за снижения деловой активности в строительной отрасли на фоне высокой ключевой ставки. Снижение экспортных цен на пиломатериалы в Китае привело к уменьшению объемов погрузки лесных грузов на 23,8%. Уменьшение на 18% перевозок промышленного сырья, используемого в черной металлургии, вызвано снижением спроса на продукцию этой отрасли из-за санкций.

Также, из-за остановки Ачинского нефтеперерабатывающего завода для планового ремонта, отгрузка нефтяных грузов сократилась на 14,4%.

Однако, был зафиксирован рост перевозок угля на внутренний рынок (+2,7%), что связано с увеличением поставок на объекты угольной генерации Красноярского края, Республики Хакасии, Алтайского края и Кузбасса из-за повышенной нагрузки на производство электроэнергии и снижением гидрогенерации в первой половине года.

Перевозки железной руды на внутренний рынок увеличились на 36,3 тыс. тонн. На КрасЖД была осуществлена экспериментальная перевозка марганцевой руды из Усинского месторождения со станции Минусинск.

Предоставление государственных субсидий на железнодорожные тарифы региональным предприятиям способствовало росту погрузки зерна (+6%). Объемы перевозок увеличились как внутри России, так и на экспортные рынки.

Напоминаем: в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Республики Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.