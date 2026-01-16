Железнодорожная линия Горьковская начнет эксплуатацию нового винтажного поезда под названием «Купеческий экспресс».

13:17

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 11 по 15 и с 18 по 23 февраля 2026 года будет функционировать новый ретропоезд на паровозной тяге под названием «Купеческий экспресс», следующий по маршруту Ижевск – Сарапул. Этот проект был осуществлен Горьковской магистралью в сотрудничестве с ППК «Содружество» и правительством Удмуртской Республики.

«Мы продолжаем активно развивать железнодорожный пригородный туризм, используя паровозную тягу. «Чайковский экспресс» стал популярным в Удмуртии и теперь известен по всей России: в 2025 году маршрут получил несколько наград и призов. Уверен, что туристам понравится и новый уникальный экскурсионный маршрут в Сарапул», - заявил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Тематический поезд будет состоять из старинного паровоза серии Л и современных комфортабельных вагонов, оформленных в стиле дореволюционных составов. Проводники будут носить форму конца XIX века. Во время путешествия гостям предложат интересную экскурсию и театрализованную программу, а также вкусный завтрак и дегустацию различных видов чая.

Поезд доставит пассажиров в родной город прикамских купцов - Сарапул. Путешествие станет незабываемым событием, наполненным увлекательными историями о купеческих традициях и культурном наследии этого старого прибрежного города. Во время поездки туристы узнают о жизни сарапульских купцов, их домах и дачах, праздничных угощениях и святых местах, которые сохраняются здесь уже более 200 лет.

Гостей ждет разнообразная программа, включающая посещение музейного комплекса «Купеческие дачи», музея «Купеческая чайная», экскурсии на промышленные предприятия, прогулку по кварталу «Купеческий» с полным погружением в историю и современную жизнь Сарапула.

Билеты на ретропоезда «Купеческий экспресс» и «Чайковский экспресс» можно приобрести здесь.

Пассажиры могут узнать расписание туристских поездов пригородного сообщения на веб-сайтах ОАО «РЖД» и АО «Содружество», в клиентском центре ОАО «РЖД» по номеру: 8 (800) 775-00-00, через справочные службы на железнодорожных станциях и в пригородных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.