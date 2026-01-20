Свердловская железнодорожная линия объявила компаниям из Урала, Западной Сибири и Прикамья о своей способности перевозить дополнительные грузы в 2026 году.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На встрече Регионального координационного совета (РКС), которая прошла 19 января 2026 года в Екатеринбурге под руководством главы Свердловской железной дороги Павла Бурцева, были обсуждены перспективы развития ключевых секторов промышленности и планы по загрузке предприятий в 2026 году.

В обсуждении принимали участие руководители структурных подразделений и дочерних компаний ОАО «РЖД», представители региональных властей, союзов и ассоциаций, предприятий, а также компаний, управляющих подвижным составом на территории дороги.

Изменение объема грузоперевозок железнодорожным транспортом является одним из наиболее точных и оперативных показателей экономического состояния страны. Подводя итоги 2025 года, Павел Бурцев отметил, что в большинстве регионов СвЖД наблюдалась негативная динамика: общее снижение объема грузов, предъявленных к перевозке, составило 9%, или 12,6 млн тонн по сравнению с предыдущим годом.

Особенность Свердловской железной дороги заключается в основном в организации региональных (в пределах субъектов РФ) перевозок промышленного сырья для металлургических, энергетических, химических предприятий и производителей удобрений, а также для нужд дорожного строительства. СвЖД стремится улучшить конкурентоспособность и привлекательность железнодорожного транспорта для грузоотправителей. В частности, работа с излишним подвижным составом, проводимая с операторами вагонов, дает положительные результаты. Так, в 2025 году (сравнивая декабрь с январем) надежность доставки грузов увеличилась до 99,9% (+3,5%), скорость доставки – до 484 км/сутки (+10%), оборот вагона ускорен на 1,3 суток или на 15%. Будут приниматься меры по сокращению парка ненужных для погрузки пустых вагонов. Как подчеркнул начальник СвЖД, в настоящее время созданы достаточные инфраструктурные возможности для обеспечения роста объемов перевозок при сохранении необходимой скорости и надежности доставки грузов.

Павел Бурцев сообщил, что Правительство РФ, исходя из прогнозных данных о темпах промышленного производства в регионах, определило задачи по перевозке грузов железнодорожным транспортом в 2026 году с ростом на 1,5%. СвЖД также поручено обеспечить увеличение объемов грузоперевозок на 1,5% к 2025 году. Значительный рост планируется по черным металлам, строительным и лесным грузам, удобрениям, руде железных и цветных металлов. Для согласования действий по выполнению этой государственной задачи, выявлению и развитию потенциальных точек роста грузовой базы, участники транспортного рынка решили сотрудничать в формате координационных советов каждый квартал, а сверку планов проводить в оперативном порядке.

Участники встречи пришли к выводу, что такие преимущества железнодорожного транспорта, как безопасность, массовость и экологичность, должны быть применены с учетом макроэкономических интересов страны.

Свердловская железная дорога активно применяет комплекс мер, направленных на улучшение качества обслуживания грузовладельцев. Например, клиенты Свердловского территориального центра фирменного транспортного обслуживания могут воспользоваться универсальным транспортным сервисом на основе единого договора, что способствует оптимизации транспортных и складских затрат. В комплекс услуг входят погрузочно-разгрузочные работы, хранение груза, его доставка со станции выгрузки до склада клиента и обратно, предоставление подвижного состава – в общей сложности, около 50 услуг. Грузовладельцам доступно 99 станций для временного размещения грузов в пути следования («склад на колесах»), 266 направлений для перевозок грузов по согласованному расписанию, 57 направлений «Грузового экспресса», цифровые сервисы, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.