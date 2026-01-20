Запущен в эксплуатацию новый грузовой терминал на станции Наугольный в Подмосковье

18:01

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Этот проект является составной частью большой инициативы по превращению Сергиева Посада в туристический хаб, которая получила одобрение на федеральном уровне.

В рамках первого этапа РЖД перебазировали часть ресурсов действующего грузового двора за пределы города.

Новый логистический комплекс обладает прямым доступом к Большому кольцу МЖД (БМО), что дает возможность перераспределить грузовые потоки, минуя станцию Сергиев Посад.

На данный момент здесь возможно прием и отправка разнообразных грузов, включая инертные и крупнотоннажные. Первые вагоны с крупногабаритным электрооборудованием уже были отправлены получателю в ЯНАО.

Для осуществления погрузочно-разгрузочных операций терминал оснащен всей необходимой специализированной техникой.

На начальном этапе терминал способен обрабатывать 90 тыс. т грузов в год. После завершения строительных работ его пропускная способность увеличится в три раза, до 270 тыс. т в год. Также появится возможность обслуживания контейнерных поездов.

После перебазирования грузового двора планируется использовать освободившуюся территорию для создания современного транспортного узла и развития пассажирской и туристической инфраструктуры.