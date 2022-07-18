С 18 июля в Уфе начали курсировать 4 новые «Ласточки»

С 18 июля начали курсировать 4 пригородных поезда составами «Ласточка» в 5-вагонном исполнении по направлениям Уфа – Иглино и Иглино – Дема.

Такое решение принято Куйбышевской железной дорогой совместно с правительством Республики Башкортостан в рамках реализации программы по обеспечению транспортной доступности жителей региона.

Расписание данных пригородных составов состыковано с популярным в Башкирии поездом «Западный экспресс» (Абдулино – Приютово – Уфа), благодаря чему совершать поездки от станции Иглино до Абдулино теперь станет удобнее: пассажирам не потребуется осуществлять пересадку на станции Уфа, так как поездку можно будет продолжить в скором пригородном поезде «Ласточка».

Билеты на поезда доступны в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» и в кассах пригородного сообщения АО «Башкортостанская ППК». Действуют федеральные и региональные льготы, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.