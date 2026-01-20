Торговля нефтяными товарами с доставкой по железнодорожным путям через ОТП РЖД установила новый рекорд в декабре 2025 года.

17:59

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В декабре прошлого года, количество проданных нефтепродуктов с доставкой по железной дороге через Электронную площадку «Оператор товарных поставок» (ОТП РЖД) достигло 1 млн 190 тыс. 273 тонны.

Это самый большой месячный объем продаж с того времени, как начала работу секция «Нефтепродукты» на Петербургской Бирже.

ОТП РЖД – это совместная инициатива компании «Цифровая логистика» (подразделение РЖД), Петербургской Биржи и ФАС России, поддерживаемая Центробанком России. Платформа соединяет биржевую и транспортную инфраструктуры в рамках одной цифровой среды, что обеспечивает прозрачность выполнения биржевых контрактов с доставкой железнодорожным транспортом.

К концу 2025 года ОТП РЖД использовали 1084 участника биржевой торговли в секции «Нефтепродукты» (+61% по сравнению с предыдущим годом).

«Увеличение спроса на применение новейших логистических технологий со стороны клиентов подтверждает популярность наших цифровых услуг. Мы продолжим наше плодотворное сотрудничество с Петербургской Биржей в интересах наших клиентов, улучшая удобство и эффективность процесса перевозки», – заявил заместитель главы РЖД Евгений Чаркин.