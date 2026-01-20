Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Торговля нефтяными товарами с доставкой по железнодорожным путям через ОТП РЖД установила новый рекорд в декабре 2025 года.

2026-01-20 17:59
Торговля нефтяными товарами с доставкой по железнодорожным путям через ОТП РЖД установила новый рекорд в декабре 2025 года.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В декабре прошлого года, количество проданных нефтепродуктов с доставкой по железной дороге через Электронную площадку «Оператор товарных поставок» (ОТП РЖД) достигло 1 млн 190 тыс. 273 тонны.

Это самый большой месячный объем продаж с того времени, как начала работу секция «Нефтепродукты» на Петербургской Бирже.

ОТП РЖД – это совместная инициатива компании «Цифровая логистика» (подразделение РЖД), Петербургской Биржи и ФАС России, поддерживаемая Центробанком России. Платформа соединяет биржевую и транспортную инфраструктуры в рамках одной цифровой среды, что обеспечивает прозрачность выполнения биржевых контрактов с доставкой железнодорожным транспортом.

К концу 2025 года ОТП РЖД использовали 1084 участника биржевой торговли в секции «Нефтепродукты» (+61% по сравнению с предыдущим годом).

«Увеличение спроса на применение новейших логистических технологий со стороны клиентов подтверждает популярность наших цифровых услуг. Мы продолжим наше плодотворное сотрудничество с Петербургской Биржей в интересах наших клиентов, улучшая удобство и эффективность процесса перевозки», – заявил заместитель главы РЖД Евгений Чаркин.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru