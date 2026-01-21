Экспорт черных металлов в 2025 году увеличился на 11,1%, составив 25 млн тонн.

17:07

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За предыдущий год через сеть РЖД было экспортировано 24,8 млн тонн продуктов черной металлургии, включая 2,7 млн тонн, загруженных в контейнеры (85,4 тыс. ДФЭ, увеличение в 1,4 раза).

Экспортируются разнообразные типы проката, листовая сталь, стальные заготовки, трубы, слябы и другие изделия.

Большая часть (17,4 млн тонн, +10,1%) была отправлена в порты:

Северо-Запада – 4 млн тонн (+15,9%);

Дальнего Востока – 1,9 млн тонн (-14,8%);

Юга – 11,5 млн тонн (+13,1%).

Через пограничные переходы было экспортировано 7,4 млн тонн (+13,1%).

Лидирующие регионы по объему экспорта черных металлов:

Липецкая область – 8,6 млн тонн (+11,8%);

Челябинская область – 3,6 млн тонн, (+45,1%);

Свердловская область – 2,8 млн тонн (+25,5%).

РЖД активно сотрудничает с металлургическими компаниями, помогая увеличить доставку сырья и экспорт готовой продукции. Для эффективного управления поставками предлагается услуга перевозки по расписанию с точным временем отправления и прибытия.

Для оптимизации логистики на пересечении "железная дорога - порт" расширяется использование временного хранения груза как на задних терминалах РЖД, так и в поездах на согласованных станциях до накопления партии для судна.

Важным шагом в 2025 году стало включение ряда металлургических предприятий в список постоянно действующих Правительством России. Это дало им преимущество при приеме грузов для перевозки по ограниченным направлениям сети РЖД, а также позволило более точно планировать производственные процессы и регулярность поставок.