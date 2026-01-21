Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

22-го января в Калининградской области на железнодорожных переездах будут проводиться акции по предотвращению аварий.

2026-01-21 16:00
22-го января в Калининградской области на железнодорожных переездах будут проводиться акции по предотвращению аварий.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Первые проверки соблюдения ПДД автоводителями на 36 железнодорожных переездах Калининградской области запланированы на 22 января 2026 года.

В течение года планируется провести более 200 выездных проверок в сотрудничестве с Госавтоинспекцией, которые охватят все муниципальные единицы области.

Регулярные профилактические мероприятия необходимы из-за постоянных рисков дорожно-транспортных происшествий на участках дороги. В 2025 году на Калининградской железной дороге было зафиксировано 2 столкновения автомобилей с поездами. В результате проведенных рейдов сотрудники Госавтоинспекции составили более 300 административных дел на водителей, нарушивших правила пересечения железнодорожных путей.

Служба корпоративных коммуникаций КЖД напоминает водителям о важности строгого соблюдения ПДД на переездах, особенно в условиях сложной погоды.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru