22-го января в Калининградской области на железнодорожных переездах будут проводиться акции по предотвращению аварий.

16:00

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Первые проверки соблюдения ПДД автоводителями на 36 железнодорожных переездах Калининградской области запланированы на 22 января 2026 года.

В течение года планируется провести более 200 выездных проверок в сотрудничестве с Госавтоинспекцией, которые охватят все муниципальные единицы области.

Регулярные профилактические мероприятия необходимы из-за постоянных рисков дорожно-транспортных происшествий на участках дороги. В 2025 году на Калининградской железной дороге было зафиксировано 2 столкновения автомобилей с поездами. В результате проведенных рейдов сотрудники Госавтоинспекции составили более 300 административных дел на водителей, нарушивших правила пересечения железнодорожных путей.

Служба корпоративных коммуникаций КЖД напоминает водителям о важности строгого соблюдения ПДД на переездах, особенно в условиях сложной погоды.