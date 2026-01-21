Железнодорожная линия Горького планирует расширить масштабы грузоперевозок в 2026 году.

13:49

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Вопрос подготовки инфраструктуры Горьковской железнодорожной линии к возрастанию грузоотправлений в 2026 году был обсужден на заседании Регионального координационного совета по погрузке. Собрание прошло в Нижнем Новгороде под руководством начальника Горьковской железной дороги, Сергея Дорофеевского.

На заседании также участвовали руководители отделов и дочерних компаний ОАО «РЖД», представители властных структур, союзов и ассоциаций, крупных предприятий, а также компаний-операторов подвижного состава, работающих в пределах железной дороги.

«В прошлом году на железнодорожной линии были замечены позитивные изменения в отправке продукции топливно-энергетического комплекса, сельскохозяйственной продукции и грузов в контейнерах. Так, отправка нефти и нефтепродуктов увеличилась на 19,8%, зерна нового урожая – на 44%, контейнеров – на 3%. Мы готовы продолжать работу по сохранению динамики отправки этих товаров и увеличению объемов отправки другой продукции», – подчеркнул Сергей Дорофеевский.

Горьковская железная дорога стремится улучшить свою конкурентоспособность и привлекательность для грузоотправителей и грузополучателей. В частности, предлагается широкий спектр транспортно-логистических услуг и сервисов, а также расширяется география перевозок.

«Все больше клиентов предпочитают отправлять составы по согласованному с ними расписанию. Так, в 2025 году с станций дороги было отправлено более 1 тыс. таких составов, включая более 600 контейнерных поездов. Рост по сравнению с 2024 годом составил 21%. Грузы на экспорт отправлялись в 64 страны. В данный момент мы разрабатываем 42 новых маршрута для контейнерных поездов, включая 12 международных», – отметил начальник Горьковской железной дороги.

На Горьковской железной дороге для грузоотправителей и грузополучателей разработана обширная система сервисов и услуг. Клиентам предоставляется полный спектр услуг по перевозке грузов, включая погрузку, выгрузку и хранение на терминалах магистрали, а также предоставление подвижного состава. В процессе взаимодействия клиенты подключаются к информационным сервисам для заключения контрактов и оформления транспортных документов. Для расширения рынка сбыта продукции ОАО «РЖД» предлагает возможности торговой платформы «РЖД Маркет».

На терминалах магистрали предоставляются услуги комплексного транспортного обслуживания: погрузка и выгрузка различных видов грузов, их хранение в закрытых складах и на открытых площадках, доставка грузов автотранспортом, оформление транспортных документов, услуги по очистке/промывке вагонов.

Успешно применяются мультимодальные решения с использованием автомобильного и водного транспорта. Одним из прогрессирующих способов доставки грузов железнодорожным транспортом являются контейнерные перевозки. Этот вид логистики предполагает перевозку автомобильного прицепа или автопоезда на специализированной железнодорожной платформе.

Горьковская железная дорога систематически проводит ряд мероприятий, направленных на развитие и поддержание взаимоприятных отношений с ключевыми бизнес-партнерами. Это включает регулярное проведение деловых встреч и организацию совместных стратегических сессий. Такое взаимодействие позволяет железнодорожникам усовершенствовать существующие сервисы и разработать новые логистические продукты, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.