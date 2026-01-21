В 2025 году составы дальнего следования увеличились на более чем 500 вагонов.

13:15

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В прошлом году холдинг «РЖД» приобрел у Тверского вагоностроительного завода 386 новых вагонов, включая 241 одноэтажный и 145 двухэтажных (среди которых купейные, штабные, с местами для сидения и вагоны-рестораны, двухэтажные СВ, а также плацкартные вагоны, выпускаемые только в одноэтажном варианте). Эти вагоны уже используются на маршрутах из Москвы в Санкт-Петербург, Воронеж, Нижний Новгород, Сургут, а также из Северной столицы в Белгород и Брянск и по другим направлениям.

Впервые в пассажирских перевозках были использованы купейные вагоны габарита Т, которые на 73 см длиннее и на 28 см шире. Каждый вагон оборудован отдельной душевой, каждое купе имеет климат-контроль, индивидуальные светильники и сейфы, розетки, USB, беспроводную зарядку и даже персональные столики на верхних полках, а также увеличены размеры спальных мест (ширина полок на 3 см больше, верхняя полка длиннее на 16 см, а нижняя – на 6 см). Первое купе в каждом вагоне (за исключением штабных) оформлено в ярких цветах для пассажиров с детьми (концепция «МАМА+») с увеличенной на 23 см в ширину нижней полкой, чтобы было удобно разместиться с ребенком.

В парке холдинга «РЖД» уже есть 24 вагона габарита Т, включая 2 штабных с расширенными возможностями для маломобильных пассажиров. В каждом из них есть 2 специализированных купе, подъемники для колясок, увеличенные проход и санузел с заниженным оборудованием и поручнями.

Все вагоны окрашены в новую ливрею «Красной стрелы» (масштабное обновление приурочено к 95-летию легендарного поезда № 1, которое он отметит в этом году). Часть вагонов уже используется в пассажирских перевозках, а остальные выйдут на маршрут в ближайшее время.

Парк ФПК был обновлен 83 вагонами, которые прошли капитальный ремонт. В процессе ремонта были отремонтированы кузова и тележки, заменены основные компоненты и внутреннее оборудование, а также улучшены характеристики подвижного состава.

В дополнение к этому, в прошлом году в рамках модернизации было создано 38 СВ, включая 28 вагонов с горизонтальной компоновкой мест. Они уже работают в составе поездов № 19/20 Ростов-на-Дону – Москва, № 11/12 Анапа – Москва, № 25/26 Москва – Воронеж и других. В будущем они будут использоваться в поездах № 3/4 Санкт-Петербург – Москва, № 9/10 Псков – Москва, № 29/30 Новороссийск – Москва и № 41/42 Саранск – Москва.

Еще 10 СВ с вертикальной компоновкой мест были добавлены в поезда № 105/106 Москва – Курск, № 41/42 Великий Новгород – Москва и № 37/38 Нижний Новгород – Имеретинский Курорт.