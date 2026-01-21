В 2025 году более 67 тысяч пар поездов были организованы на Забайкальской железнодорожной линии с использованием виртуальной сцепки.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году на железнодорожной линии Забайкалья было осуществлено 67,9 тыс. пар грузовых поездов с использованием технологии виртуальной сцепки, что на 33% превышает показатель предыдущего года.

Данный подход к управлению движением поездов позволяет уменьшить интервал следования грузовых составов до 4-6 минут. В основе виртуальной сцепки лежит создание связи между локомотивами двух и более поездов через специальный радиоканал. Это обеспечивает непрерывный обмен информацией: положение состава, скорость, текущий режим работы электровоза. Данные от впереди идущего локомотива обрабатываются на следующем локомотиве, идущем в том же направлении. В результате выбирается наиболее подходящий режим работы с учетом профиля пути, включая установку и поддержание скорости, параметры торможения.

В 2025 году на Забайкальской железной дороге также было организовано движение 8,5 тыс. поездов с увеличенной массой от 7,1 тыс. тонн, что на 41% больше, чем в 2024 году.

Кроме того, в 2025 году на Забайкальской железной дороге было осуществлено более 5,9 тыс. объединенных грузовых поездов. Этот показатель увеличился на 73% по сравнению с 2024 годом. При использовании этой технологии 2 грузовых поезда физически объединяются в один состав.

Применение вышеупомянутых технологий управления перевозками позволяет увеличить пропускную способность участков дороги и перевезти больше составов за меньшее время. Это становится особенно важным во время проведения ремонтных работ на путях, когда одна из дорожек магистрали временно закрывается для движения поездов.

Отметим, что одним из основных индикаторов эффективности работы Забайкальской железной дороги является грузооборот, который в 2025 году достиг 320,9 млрд тарифных тонно-км, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 0,4%. В течение этого же года было отремонтировано около 390 км путей на территории магистрали различными методами, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.