В 2025 году станции Юго-Восточной железнодорожной сети обработали свыше 15 тыс. небольших почтовых отправлений.

2026-01-21 09:10
В 2025 году через сервис экспресс-доставки «От вокзала к вокзалу» на ЮВЖД было отправлено и получено свыше 15 тыс. небольших посылок, бандеролей и писем.

Наибольшим спросом данная услуга пользовалась в Воронеже: на станциях Воронеж-1 и Воронеж-Южный за прошедший год было обработано 7,7 тыс. малогабаритных грузов и корреспонденции.

Сейчас данный сервис функционирует на 21 вокзальном комплексе ЮВЖД в Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Пензенской и Саратовской областях.

Посылки до 10 кг и с суммарными размерами (высота, длина и ширина) не более 150 см можно отправить по железнодорожным путям. Стоимость определяется в зависимости от веса посылки и расстояния пересылки.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный), на сайте https://www.ekspress-l.ru или у дежурного помощника начальника вокзала, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

