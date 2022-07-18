Бизнес-залы на вокзалах присоединились к новым программам лояльности

12:38

Бизнес-залы нового формата на железнодорожных вокзалах теперь могут посетить без дополнительной платы участники программ лояльности Persona.aero и Grey Wall Pass.

Для того чтобы воспользоваться программой лояльности Persona.aero, посетителю бизнес-зала необходимо предъявить администратору свой уникальный QR код, полученный после регистрации на сайте программы, а для клиентов Grey Wall Pass – отсканировать QR-код, расположенный на стойке регистрации. Количество посещений бизнес-залов определяется банками-партнерами, клиентами которых являются участники программ лояльности, в зависимости от их категории обслуживания.

В настоящее время в бизнес-залах нового формата действуют программы лояльности Golden Key, DragonPass и MILEONAIR. Также посещение можно оплатить бонусами «Спасибо» от Сбера.

При этом для держателей карт туристических программ лояльности Priority Pass и Lounge Key, приостановивших свою работу в России, до 30 ноября действуют особые условия: стоимость 3-часового пребывания в бизнес-залах составляет 1500 рублей. Чтобы воспользоваться специальным предложением, необходимо предъявить действующую карту участника программы лояльности.

Бизнес-залы нового формата представлены на вокзальных комплексах Ленинградский и Павелецкий (Москва), Московский (Санкт-Петербург), Волгоград, Сочи, Нижний Новгород, Иваново, Петрозаводск и Уфа.