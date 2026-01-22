Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году на Московской железной дороге региональные пункты обслуживания привлекли около 300 новых покупателей.

2026-01-22 16:08
В 2025 году на Московской железной дороге региональные пункты обслуживания привлекли около 300 новых покупателей.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году сервисные центры, находящиеся в Рязани, Калуге, Туле и Курске, привлекли 299 новых клиентов для грузовых перевозок на железнодорожном транспорте, что на 22,5% больше, чем в 2024 году. Дополнительно, 209 клиентов возобновили отправку своих товаров по железной дороге. Всего было подготовлено 73 тыс. вагонов для перевозки грузов новых и вернувшихся клиентов. В этих вагонах было загружено 505,2 тыс. тонн товаров, которые были отправлены по 1202 маршрутам.

Список услуг, предоставляемых этими центрами, включает более 70 пунктов, включая погрузочно-выгрузочные работы и хранение товаров, бронирование мест для вагонов в составе поезда "Грузовой экспресс", оформление документов для перевозки от имени клиента, предоставление схем и чертежей для загрузки, подвижного состава для перевозки товаров, а также организацию перевозки товаров "от двери до двери" и другое.

Работа транспортно-логистического отдела главной магистрали направлена на продвижение грузовых услуг холдинга и улучшение удовлетворенности клиентов железнодорожными услугами. Так, по результатам опроса отправителей грузов на главной магистрали, доля лояльных клиентов во II полугодии 2025 года увеличилась на 28%. Ответившие на опрос наиболее высоко оценили услуги по обеспечению сохранности груза, сроки предоставления услуг, взаимодействие с персоналом, доступность и качество услуг, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru