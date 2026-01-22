В 2025 году на Московской железной дороге региональные пункты обслуживания привлекли около 300 новых покупателей.

16:08

В 2025 году сервисные центры, находящиеся в Рязани, Калуге, Туле и Курске, привлекли 299 новых клиентов для грузовых перевозок на железнодорожном транспорте, что на 22,5% больше, чем в 2024 году. Дополнительно, 209 клиентов возобновили отправку своих товаров по железной дороге. Всего было подготовлено 73 тыс. вагонов для перевозки грузов новых и вернувшихся клиентов. В этих вагонах было загружено 505,2 тыс. тонн товаров, которые были отправлены по 1202 маршрутам.

Список услуг, предоставляемых этими центрами, включает более 70 пунктов, включая погрузочно-выгрузочные работы и хранение товаров, бронирование мест для вагонов в составе поезда "Грузовой экспресс", оформление документов для перевозки от имени клиента, предоставление схем и чертежей для загрузки, подвижного состава для перевозки товаров, а также организацию перевозки товаров "от двери до двери" и другое.

Работа транспортно-логистического отдела главной магистрали направлена на продвижение грузовых услуг холдинга и улучшение удовлетворенности клиентов железнодорожными услугами. Так, по результатам опроса отправителей грузов на главной магистрали, доля лояльных клиентов во II полугодии 2025 года увеличилась на 28%. Ответившие на опрос наиболее высоко оценили услуги по обеспечению сохранности груза, сроки предоставления услуг, взаимодействие с персоналом, доступность и качество услуг, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.