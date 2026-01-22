Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Число травм у людей на железнодорожных путях уменьшилось на 9,4%

2026-01-22 15:13
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году, Открытое Акционерное Общество «Российские Железные Дороги» отмечает уменьшение числа случаев травматизма на железнодорожных путях – 1498 против 1654 в 2024 году.

В прошлом году число пострадавших составило 1518 человек, из которых 1027 не выжили, включая 65 детей.

Спешка является основной причиной происшествий. Попытки забраться или спрыгнуть с платформы перед приближающимся поездом, пролезть под вагонами, пересечь железнодорожные пути в недозволенном месте или на запрещающий сигнал светофора могут иметь трагический исход.

ОАО «РЖД» неустанно призывает к осторожности при переходе железнодорожных путей: выключайте наушники, а зимой снимайте капюшон. Возможно, эти простые действия помогут вам сохранить жизнь!

 

