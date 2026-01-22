В 2025 году на переездах Горьковской железной дороги произошло на 16% меньше нарушений правил дорожного движения.

13:25

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году на переездах Горьковской железной дороги было зафиксировано на 16% меньше нарушений ПДД автоводителями, чем в предыдущем году. Всего было зарегистрировано 216 случаев.

В том же году на переездах этой магистрали произошло 8 аварий с участием автомобилей и поездов, в результате которых получили травмы 4 человека. Для сравнения: в 2024 году было 18 ДТП, в которых пострадали 20 человек.

Железнодорожники применяют комплексную программу для предотвращения ДТП, которая направлена на улучшение безопасности движения поездов и предотвращение аварий на перекрестках автодорог и железнодорожных путей. Это включает в себя мониторинг состояния переездов, их ремонт, модернизацию и установку дополнительных систем безопасности.

В 2025 году сотрудники Горьковской магистрали провели ремонт всех типов на 268 железнодорожных переездах. В частности, на 6 объектах был выполнен капитальный ремонт, на 6 - замена заграждающих устройств, на 21 - обновление резинокордового настила, на 230 - ремонт асфальтового покрытия.

Особое внимание уделяется просветительской работе с водителями. В 2025 году сотрудники магистрали совместно с правоохранительными органами провели 2,1 тыс. рейдов для выявления нарушителей, в ходе которых напомнили о правилах пересечения железной дороги почти 220 тыс. автоводителям.

Служба корпоративных коммуникаций ГЖД призывает водителей быть бдительными при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать ПДД.