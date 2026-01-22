Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году было зарегистрировано 11 аварий на железнодорожных переходах Южно-Уральской железной дороги.

2026-01-22 09:19
В 2025 году было зарегистрировано 11 аварий на железнодорожных переходах Южно-Уральской железной дороги.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году на ЮУЖД было зарегистрировано 11 аварий на железнодорожных переездах. В каждом случае, причиной стало нарушение водителями ПДД. В результате аварий один человек умер, еще один получил травмы.

5 аварий произошли в Челябинской области, из них 3 – на участке между станциями Ишалино и Ессаульская. В мае на этом участке водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом, в июне водитель грузовика выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом, в ноябре водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом, в результате чего один человек умер, еще один – получил травмы. Во всех случаях машинисты применили экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

Еще 2 аварии в Челябинской области произошли на участках Курамино – Устиново и Челябинск – Полдневая. В первом случае водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся маневровым тепловозом, во втором водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. В обоих случаях машинисты применили экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, поэтому столкновения избежать не удалось.

В Оренбургской области зарегистрировано 4 аварии на дорогах, две из которых произошли на участке Дубиновка – Кувандык. Водители не обратили внимание на световые и звуковые сигналы на железнодорожных переездах, выехали на рельсы и столкнулись с грузовыми поездами. В июле авария случилась между станциями Маячная – Канисай, когда водитель легковушки выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было слишком мало, чтобы избежать столкновения. В августе на участке Колтубанка – Елшанка водитель легкового автомобиля также проигнорировал запрещающий сигнал перед приближающимся локомотивом.

2 аварии были зафиксированы в Башкортостане, оба случая произошли на участке Устиново – Курамино. В первом случае водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся одиночным локомотивом, во втором водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд во время движения локомотива с тремя пустыми вагонами и столкнулся со вторым вагоном.

В 2025 году на Южно-Уральской железной дороге дежурные по переездам зарегистрировали 144 нарушения правил дорожного движения со стороны водителей. Информация о выявленных нарушениях была передана в ГИБДД.

Напоминаем, что железнодорожный транспорт имеет преимущество перед другими участниками движения. Запрещено въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проехать, если видно приближающийся поезд или если образовалась пробка, которая заставит водителя остановиться на переезде, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru