В 2025 году было зарегистрировано 11 аварий на железнодорожных переходах Южно-Уральской железной дороги.

В 2025 году на ЮУЖД было зарегистрировано 11 аварий на железнодорожных переездах. В каждом случае, причиной стало нарушение водителями ПДД. В результате аварий один человек умер, еще один получил травмы.

5 аварий произошли в Челябинской области, из них 3 – на участке между станциями Ишалино и Ессаульская. В мае на этом участке водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом, в июне водитель грузовика выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом, в ноябре водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом, в результате чего один человек умер, еще один – получил травмы. Во всех случаях машинисты применили экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

Еще 2 аварии в Челябинской области произошли на участках Курамино – Устиново и Челябинск – Полдневая. В первом случае водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся маневровым тепловозом, во втором водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. В обоих случаях машинисты применили экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, поэтому столкновения избежать не удалось.

В Оренбургской области зарегистрировано 4 аварии на дорогах, две из которых произошли на участке Дубиновка – Кувандык. Водители не обратили внимание на световые и звуковые сигналы на железнодорожных переездах, выехали на рельсы и столкнулись с грузовыми поездами. В июле авария случилась между станциями Маячная – Канисай, когда водитель легковушки выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было слишком мало, чтобы избежать столкновения. В августе на участке Колтубанка – Елшанка водитель легкового автомобиля также проигнорировал запрещающий сигнал перед приближающимся локомотивом.

2 аварии были зафиксированы в Башкортостане, оба случая произошли на участке Устиново – Курамино. В первом случае водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся одиночным локомотивом, во втором водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд во время движения локомотива с тремя пустыми вагонами и столкнулся со вторым вагоном.

В 2025 году на Южно-Уральской железной дороге дежурные по переездам зарегистрировали 144 нарушения правил дорожного движения со стороны водителей. Информация о выявленных нарушениях была передана в ГИБДД.

Напоминаем, что железнодорожный транспорт имеет преимущество перед другими участниками движения. Запрещено въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проехать, если видно приближающийся поезд или если образовалась пробка, которая заставит водителя остановиться на переезде, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.