Транспортировка контейнеров по Красноярской железнодорожной сети в 2025 году увеличилась на 6,3%
2026-01-2110:58
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
В 2025 году на КрасЖД было перевезено 240,7 тыс. контейнеров ДФЭ (TUE) по всем видам сообщения, включая внутренние, экспортные и транзитные перевозки. Это на 6,3% больше, чем в предыдущем году.
Внутренние перевозки составили 89,6 тыс. ДФЭ, что на 6,5% больше, чем в 2024 году. Экспортные перевозки достигли 151 тыс. ДФЭ, увеличившись на 6,2%.
Общее количество грузовых контейнеров, отправленных по всем видам сообщения, увеличилось на 7,3% и составило 166,7 тыс. ДФЭ. Общий вес грузов составил 2 млн 821 тыс. тонн, что на 10,7% больше, чем в прошлом году.
Со станций КрасЖД было перевезено следующее количество грузов в контейнерах:
лесные грузы – 92,5 тыс. ДФЭ (снижение на 7,8% по сравнению с 2024 годом);
цветные металлы – 42,4 тыс. ДФЭ (рост в 1,5 раза);
химические вещества и сода – 6,8 тыс. ДФЭ (снижение на 1,8%);
прочие и сборные грузы – 5,5 тыс. ДФЭ (рост в 1,6 раза);
зерно – 4,2 тыс. ДФЭ (снижение на 1,4%);
руда цветных металлов и серное сырье – 3,4 тыс. ДФЭ (рост в 3,3 раза);
другие продукты питания – 3 тыс. ДФЭ (рост на 9,1%);
строительные материалы – 2,6 тыс. ДФЭ (снижение на 6,2%);
металлолом – 2,6 тыс. ДФЭ (рост на 3,1%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.
