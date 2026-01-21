Транспортировка контейнеров по Красноярской железнодорожной сети в 2025 году увеличилась на 6,3%

10:58

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году на КрасЖД было перевезено 240,7 тыс. контейнеров ДФЭ (TUE) по всем видам сообщения, включая внутренние, экспортные и транзитные перевозки. Это на 6,3% больше, чем в предыдущем году.

Внутренние перевозки составили 89,6 тыс. ДФЭ, что на 6,5% больше, чем в 2024 году. Экспортные перевозки достигли 151 тыс. ДФЭ, увеличившись на 6,2%.

Общее количество грузовых контейнеров, отправленных по всем видам сообщения, увеличилось на 7,3% и составило 166,7 тыс. ДФЭ. Общий вес грузов составил 2 млн 821 тыс. тонн, что на 10,7% больше, чем в прошлом году.

Со станций КрасЖД было перевезено следующее количество грузов в контейнерах: