В 2025 году Горьковская магистраль перечислила в бюджет более 21 млрд рублей в виде налогов.

2026-01-21 09:27
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году сумма налоговых отчислений и страховых взносов в социальный фонд, направленных в консолидированные бюджеты регионов России, на территории которых находится Горьковская железная дорога, достигла 21,1 млрд рублей.

Таким образом, налоговые платежи были распределены следующим образом: 14,9 млрд рублей ушло в Нижегородскую область (включая страховые взносы), 1,7 млрд рублей - в Республику Татарстан, 1,5 млрд рублей - в Кировскую область, 1 млрд рублей - в Удмуртскую Республику, 948 млн рублей - во Владимирскую область.

В дополнение к этому, выплаты в Чувашскую Республику составили 398,5 млн рублей, в Свердловскую область - 324,4 млн рублей, в Республику Башкортостан - 125,8 млн рублей, в Республику Марий Эл - 72,4 млн рублей.

Горьковская железная дорога, включая предприятия холдинга «РЖД» в пределах магистрали, является значимым налогоплательщиком и полностью выплачивает налоги в региональные и местные бюджеты и социальный фонд, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

