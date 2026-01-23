В обновленном составе брендового поезда "Белогорье" теперь функционируют модифицированные вагоны СВ.

С 21-го января 2026 года в составе быстрого фирменного поезда № 72/71, следующего по маршруту Белгород – Москва – Белгород, стали доступны 2 обновленных вагона с повышенным уровнем комфорта. В каждом из них расположено 8 купе с горизонтальными двухместными спальными местами и отдельными душевыми кабинами. Вагоны оснащены регулируемым освещением, закрытыми полками для ручной клади большого объема, нишами для верхней одежды, мультимедийными экранами, индивидуальными светильниками, розетками, USB-портами, а также кнопкой вызова проводника. Для удобства пассажиров предусмотрены фен, утюг и гладильная доска.

В составе поезда «Белогорье», кроме вагонов СВ, имеются 8 купейных, 8 плацкартных вагонов и вагон-ресторан.

Фирменный поезд отправляется из Белгорода в 22:05 и прибывает в Москву в 08:03 следующего дня. В обратном направлении он отправляется из Москвы в 20:29 и прибывает в Белгород на следующий день в 06:05.

Детальную информацию о расписании поезда можно найти на сайте «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или в билетных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.