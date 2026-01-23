Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Сотрудники железной дороги увеличивают меры предотвращения травм на станциях Московской железнодорожной сети в вечерние часы.

2026-01-23 15:28
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Время дежурства работников на пешеходных переходах и пассажирских платформах Московской железной дороги было увеличено в часы наибольшей загруженности. Утренний график остался прежним – с 07:00 до 09:00, но вечерний был продлен на 2 часа – с 17:00 до 21:00. Именно в это время чаще всего случаются несчастные случаи.

Также, в ходе мониторинга инфраструктуры были выявлены 122 участка (62 станции и 60 перегонов), требующие особого внимания локомотивных бригад. Это те места, где пешеходы часто нарушают правила перехода через железнодорожные пути. Машинистам проведены дополнительные инструктажи и тренировки по экстренному торможению при обнаружении людей на путях.

Для предотвращения нарушений правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре, МЖД регулярно проводит профилактические рейды на станциях и перегонах вместе с транспортной полицией и органами власти. Кроме того, проводится работа по обновлению и ремонту инфраструктуры, установке дополнительных знаков безопасности.

Московская железная дорога призывает граждан строго соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, переходить пути только в установленных местах, не пользоваться наушниками и мобильными телефонами при пересечении путей, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

