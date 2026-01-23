Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Количество пострадавших людей на Горьковском шоссе в 2025 году уменьшилось на 7%

2026-01-23 15:13
В 2025 году на объектах железнодорожной инфраструктуры Горьковской магистрали было зафиксировано снижение числа пострадавших граждан на 7% по сравнению с 2024 годом. В прошлом году 110 человек получили травмы из-за своей неосторожности.

Главными причинами инцидентов стали переход железнодорожных путей перед приближающимся поездом и травмы от электричества.

Сотрудники Горьковской магистрали регулярно проводят профилактические мероприятия для предотвращения травматизма на железнодорожных объектах. В числе прочего, они организуют совместные рейды с правоохранительными органами и проводят информационные встречи в учебных заведениях.

Такой подход позволяет провести более детальные и целевые беседы с гражданами, акцентировать их внимание на важности соблюдения правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре и ответить на все вопросы. Особое внимание уделяется семьям с детьми.

Напоминаем, что в 2025 году для обеспечения безопасности граждан работники Горьковской магистрали провели ремонт 79 пешеходных переходов через железнодорожные пути. Были отремонтированы настилы, лестницы и ограждения на 33 переходах в Нижегородской области, на 13 – во Владимирской области, на 11 – в Свердловской области и Удмуртской Республике, на 7 – в Кировской области и на 4 – в Республике Татарстан.

Железнодорожный транспорт – это зона повышенной опасности. Мы призываем граждан соблюдать правила личной безопасности, быть бдительными в зоне движения поездов, не использовать мобильные телефоны и другие гаджеты на платформах, при посадке и высадке из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

