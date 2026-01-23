В 2025 году на железнодорожных станциях и вокзалах наблюдалось увеличение Wi-Fi-трафика на 65%.

14:51

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В прошлом году посетители железнодорожных станций и вокзалов загрузили 5,3 тыс. терабайт данных через бесплатный Wi-Fi, что на 65,6% больше по сравнению с предыдущим годом.

Топ-5 лидеров по объему загруженных данных в 2025 году изменился по сравнению с 2024 годом. На первом месте - вокзал Краснодар, который в прошлом году был на третьем месте (84 Тб против 53 Тб в 2024 году). Второе место занял Восточный вокзальный комплекс в Москве, лидер прошлого года (78,6 Тб против 71,8 Тб). Третье место у Ростова-на-Дону, который в прошлом году был пятым (74,2 Тб против 45 Тб). Четвертое место у Адлера (72,5 Тб, в прошлом году - второе место с 59 Тб). Пятое место занял Нижний Новгород (60,8 Тб, в прошлом году - 12 место с 33,2 Тб).

Публичный Wi-Fi на вокзалах - это важный аспект сервиса, без которого невозможно представить современное путешествие. Он позволяет пассажирам оставаться на связи, отслеживать расписание, покупать билеты, вызывать такси, работать или отдыхать, смотреть фильмы или читать в ожидании поезда. Таким образом, Wi-Fi превращает транзитную зону в комфортное цифровое пространство. Подключение к публичному Wi-Fi очень простое: после однократной процедуры авторизации повторение не требуется ни в одной из локаций, где предоставляется услуга.

На данный момент более 480 объектов железнодорожной пассажирской инфраструктуры обеспечены этим сервисом.

Количество пользователей продолжает расти. Так, в 2025 году более 13,5 млн раз использовали бесплатный Wi-Fi на вокзалах и станциях, что почти на 57% больше, чем в 2024 году.

Наиболее активно беспроводной интернет использовали посетители вокзалов Брянск (388 тыс. подключений), Орел (329 тыс.), Курск (283 тыс.), Адлер (228 тыс.) и Краснодар (214 тыс.).

С 2015 года ОАО «РЖД» и АО «Компания ТрансТелеКом» работают над проектом, целью которого является обеспечение железнодорожных станций и вокзалов беспроводным интернетом. Каждый год увеличивается число мест на территории железнодорожной инфраструктуры, где доступен публичный Wi-Fi. В 2025 году, например, были подключены к сети вокзал в Можге (Удмуртия), ТПУ Компрессорный в Казани, станция Петровско-Разумовская МЦД-1 в Москве и другие объекты. Кроме того, бизнес-залы на вокзалах по всей стране получили дополнительное подключение к интернету.