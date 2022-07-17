Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Движение на участке Узловая-3 – Жданка в Тульской области полностью восстановлено

2022-07-17 16:03
Железнодорожники завершили восстановительные работы на участке Узловая-3 – Жданка в Тульской области. В 15:50 было открыто движение по второму пути. В настоящее время поезда курсируют по обоим путям.

Напомним: из-за действий посторонних лиц при хищении металла 16 июля в 15:46 произошел сход 12 вагонов. Движение на участке Узловая-3 – Жданка было остановлено. В результате в пути были задержаны 15 пассажирских поездов дальнего следования. Пассажиров поездов, задержка которых составила более 4 часов, железнодорожники обеспечили питанием и питьевой водой.

Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов.

