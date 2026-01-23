Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Учащиеся получат возможность путешествовать на "Сапсане" и "Ласточке" с половинной стоимостью.

2026-01-23 13:24
Учащиеся получат возможность путешествовать на
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» предлагает уникальную акцию «Студент», позволяющую приобрести билеты на скоростные поезда «Сапсан» и «Ласточка» (перевозчик – Дирекция скоростного сообщения) со скидкой в 50%.

Акция охватывает следующие классы обслуживания: базовый, экономический, «Эконом+» и семейный для всех рейсов «Сапсан» и «Ласточка», отправляющихся 25 января 2026 года.

Для получения билета требуется предъявить оригинал одного из перечисленных документов: действующий студенческий или аспирантский билет, ординаторское удостоверение, зачетную книжку или справку об очном обучении в высшем учебном заведении, выданную не ранее чем за 3 месяца до даты оформления проездного документа.

Приобрести билет по специальной цене возможно во всех кассах дальнего следования 25 января 2026 года.

Полная информация о условиях акции находится на официальном сайте в разделе «Тарифные планы».

Напоминаем, что студентам и курсантам очных отделений образовательных учреждений высшего или среднего профессионального образования РФ в возрасте до 23 лет (включительно) предоставляется скидка 15% на проезд в купейных вагонах поездов дальнего следования, а также в вагонах с местами для сидения скоростных поездов.

РЖД придают большое значение привлечению молодых специалистов и готовят высококвалифицированные кадры в сотрудничестве с железнодорожными вузами. Следить за актуальными вакансиями и программами стажировок можно на сайте карьерного портала РЖД.

