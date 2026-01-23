Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Во время новогодних торжеств, путники в поездах Калининграда забыли 125 персональных предметов.

2026-01-23 11:27
Во время новогодних торжеств путники забыли в поездах Калининградской железной дороги 125 личных предметов, из которых половина уже была возвращена их владельцам. Оставшиеся вещи были переданы на хранение в склад забытых вещей Южного вокзала.

В 2025 году пассажиры оставили в поездах пригородного и дальнего следования более 6,6 тыс. предметов, что на 24% больше, чем в предыдущем году. Более 3100 из них были возвращены через онлайн-сервис «Поиск забытых вещей» на официальном сайте ОАО «РЖД».

Чтобы воспользоваться этим сервисом, путник должен заполнить электронную форму на сайте, указав свои личные данные, номер билета и 4 последние цифры документа, на основании которого был выписан проездной билет. Также необходимо описать забытые предметы и указать их предполагаемое местоположение в вагоне. После обработки заявки сотрудники Южного вокзала предложат идентифицировать свои вещи по фотографиям и сообщат о результатах поиска, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

