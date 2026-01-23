В декабре 2025 года объем зерна, загруженного на сеть РЖД, увеличился на 32%

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С августа, благодаря успешному урожаю, наблюдается стабильное увеличение объемов отправки зерновых культур по железной дороге.

В последний месяц 2025 года было отправлено почти 4 млн тонн зерна по железнодорожной сети РЖД, что на 31,9% больше, чем за тот же период прошлого года. Из этого объема 269 тыс. тонн было загружено в контейнеры (17,7 тыс. ДФЭ, +4,7%).

Внутри страны было перевезено 1,2 млн тонн (+25,4%).

На экспорт было отправлено 2,7 млн тонн зерна (+35%), включая почти 1,9 млн тонн (+21,1%) - в сторону портов.

Большинство (1,5 млн тонн, +42%) было отправлено за границу через порты Юга. В порты Северо-Запада было отправлено 229 тыс. тонн (-25%), в порты Дальнего Востока - 113 тыс. тонн (-30%).

Через сухопутные пункты пропуска в декабре на экспорт было отправлено 866,7 тыс. тонн (рост в 1,8 раза).

Лидеры по объему погрузки зерна:

Омская область (380 тыс. тонн, рост в 1,3 раза);

Алтайский край (353 тыс. тонн, рост в 1,7 раза);

Новосибирская область (335 тыс. тонн, +5,8%).

В 2025 году погрузка зерна в вагоны и контейнеры на сети РЖД составила 31,9 млн тонн (-6,7%), включая 10,7 млн тонн (+17,7%) внутри страны и 18,7 млн тонн (-22,7%) на экспорт.

Общее снижение погрузки зерновых связано с неблагоприятными погодными условиями прошлого года, которые негативно сказались на урожае зерна, основной объем которого был предъявлен на железнодорожный транспорт в первом полугодии.

Тем не менее, этот год стал рекордным по экспорту зерна из Западной Сибири за всю историю. Со станций ЗСЖД было отправлено почти 7,5 млн тонн зерна (более 6 млн – в вагонах и 1,4 млн тонн – в контейнерах).