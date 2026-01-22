Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году на Урале в поездах было транспортировано свыше 5,8 тыс. домашних питомцев без присутствия их хозяев.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году на дальнемагистральных поездах Урала, следующих по СвЖД и ЮУЖД, было перевезено свыше 5,8 тыс. домашних питомцев без присутствия их хозяев. Для иллюстрации: это в пять раз превышает «население» зоопарка в Екатеринбурге. Транспортировка производилась в багажных отделениях дальнемагистральных поездов.

Наиболее часто путешествовали кошки и собаки, однако были и экзотические пассажиры: игуана, белка, лемур, хорек, морские свинки, миниатюрные и камерунские козы, сурикаты, ящерицы, обезьяны, карликовые куры, черепахи, еноты, ежи, голуби и бабочки. Наиболее востребованными маршрутами перевозки были из Екатеринбурга и Перми в Москву и Санкт-Петербург.

Услугу по перевозке животных без сопровождения можно заказать в специализированных багажных кассах или на веб-сайте ОАО «РЖД». Отправителю необходимо заполнить заявку, указав ФИО, номер телефона отправителя и получателя и другую требуемую информацию. Заявку и квитанцию об оплате следует предъявить проводнику вагона, в котором будет следовать животное.

Услуга перевозки домашних питомцев в сопровождении хозяев также пользуется большим спросом на дальнемагистральных поездах. В прошлом году в поездах Уральского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» на СвЖД и ЮУЖД с хозяевами проехали 37,3 тыс. домашних животных. Вагоны, в которых разрешено путешествовать с животными, при покупке билетов на веб-сайте ОАО «РЖД» или в приложении «РЖД Пассажирам» обозначены специальным символом «лапка».

Напоминаем: с августа 2025 года список животных, которых можно перевозить в поездах дальнего следования в сопровождении хозяев, был расширен и теперь включает почти 40 видов животных.

На веб-сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы»/«Перевозка багажа, посылок, корреспонденции, животных» представлена более детальная информация, включая правила и список допустимых к транспортировке животных, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

