В 2025 году количество контейнерных поездов, отправленных по Северной железной дороге, увеличилось примерно на 13%

14:54

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году с платформ Северной железной дороги было отправлено свыше 1,8 тыс. контейнерных составов. По сравнению с 2024 годом, их число увеличилось на 12,9%. В них было перевезено 4,6 млн тонн грузов. В основном это были лесные грузы, бумажные изделия, минеральные и химические удобрения.

С платформ СЖД в Архангельской области было отправлено 653 контейнерных состава, в Вологодской области – 617, из Республики Коми – 517, из Костромской области – 51, Ярославской области – 17.

«Маршруты контейнерных составов с платформ Северной железной дороги организованы для отправок как на экспорт, так и внутри страны. В сотрудничестве с партнерами, которые открывают новые рынки сбыта и ищут потребителей своей продукции, мы разрабатываем новые направления быстрой доставки грузов», – сообщил начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов.

За год контейнерные составы были отправлены по более чем 50 новым маршрутам на экспорт и по России. Впервые был организован контейнерный маршрут Вологда – Новороссийск. Он связал промышленные предприятия Северо-запада России с крупнейшим морским портом страны и открыл прямой выход на экспортные рынки – в Турцию, Индию, Египет, Саудовскую Аравию и Израиль. Были организованы контейнерные отправки из Галича в Крым с последующей морской доставкой в Израиль.

Северная железная дорога расширяет контейнерные экспортные линии в Казахстан, Китай и страны Ближнего Востока. Среди новых направлений – маршрут Верхнеижемская (Республика Коми) – Забайкальск (эксп.) с последующей доставкой груза в Китай.

Из Архангельской области начались отправки грузов контейнерными составами в Калужскую область, из Вологодской – в Кировскую.

На Северной железной дороге контейнерные составы отправляются с 30 платформ, с двух из них отправки начались в 2025 году, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.