Медицинские специалисты "Здоровья на колесах" Красноярской железнодорожной сети в 2025 году осуществили свыше 39 тыс. консультативных приемов.

10:27

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году специалисты мобильного консультационно-диагностического центра «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» обслужили более 10,3 тыс. пациентов и провели свыше 39 тыс. консультаций.

За год "поезд здоровья" Красноярской железной дороги совершил 10 поездок и посетил 76 станций. Медицинский персонал посетил удаленные населенные пункты Красноярского края, Республики Хакасии и Иркутской области. В среднем, они работали на станциях от 1 до 3 дней, самая долгая остановка – 4 дня – была на станции Лесосибирск.

Диагностическое обслуживание включало множество исследований, включая рентгенофлюорографические, ультразвуковые, эндоскопические, функциональную диагностику и клинико-диагностические лабораторные исследования. За 12 месяцев было выполнено 27,8 тыс. таких исследований.

41 пациент был направлен в региональные медицинские учреждения для дополнительной диагностики и лечения.

Напомним, что мобильный консультационно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» является совместным социальным проектом ОАО «РЖД» и правительства Красноярского края. Состав включает 12 вагонов, из которых 6 – медицинские, оснащенные современным оборудованием.

Мобильная поликлиника работает по системе ОМС и выполняет региональный заказ на медицинское обслуживание жителей удаленных населенных пунктов.

Каждый год медицинский поезд делает не менее 10 рейсов продолжительностью до 2 недель, охватывая более 30 районов Красноярского края, Республики Хакасии, Кемеровской и Иркутской областей в пределах Красноярской магистрали. В 2024 году его пациентами стали 11525 жителей регионов Сибири, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.