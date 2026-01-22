В результате 2025 года, 92% транспортных документов на Северо-Кавказской железной дороге были оформлены в режиме онлайн.

09:11

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Процент документов, оформленных удаленно на Северо-Кавказской железной дороге, достиг 92,4%, что на 0,7% больше, чем в 2024 году.

В 2025 году клиенты ОАО «РЖД» на Северо-Кавказской магистрали с использованием электронной подписи зарегистрировали около 6,3 млн документов.

Среди документов, чаще всего оформляемых через автоматизированную систему «ЭТРАН» («Электронная транспортная накладная»), можно выделить: транспортные железнодорожные накладные, ведомости подачи и уборки вагонов, акты выполненных работ и счета-фактуры.

Отметим, что для онлайн-заказа услуг, включая экспортные и транзитные перевозки, предоставление подвижного состава, погрузочно-разгрузочные и терминально-складские услуги, работает электронная торговая площадка «Грузовые перевозки».

По всем вопросам, связанным с электронным оформлением документов, а также за разъяснениями по порядку организации работы через удаленный доступ клиенты могут обратиться по тел.: 8 (800) 755-00-00, информирует служба корпоративных коммуникакций СКЖД.