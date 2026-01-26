В 2025 году на станциях Свердловской железнодорожной сети более 25 тысяч пассажиров с ограниченными возможностями получили помощь в сопровождении.

15:51

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Свердловской железнодорожной линии особое внимание уделяется услугам по сопровождению лиц с ограниченными возможностями на станциях: в прошлом году более 25 тыс. человек (+19% по сравнению с 2024 годом) воспользовались специализированной помощью.

Наибольшим спросом услуга сопровождения пользовалась на станциях Екатеринбург (более 8 тыс. заявок), Тюмень (более 5 тыс.) и Пермь-2 (более 3 тыс.). В основном, помощь требовалась при посадке или высадке из вагона, сопровождении по территории станции и переносе багажа.

Заявки принимаются в Центре поддержки мобильности по телефону: 8 (800) 775-00-00 и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам с ограниченными возможностями».

Специализированные залы ожидания, которые начали функционировать на Свердловской железнодорожной линии с 2024 года, способствуют улучшению доступности железнодорожного транспорта для лиц с ограниченными возможностями. Они оборудованы на станциях Екатеринбург и Ишим и оснащены всем необходимым: удобные места для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на колясках, индукционное оборудование, кнопка вызова персонала, информационные терминалы для видеоконсультаций со специалистами, включая консультации на жестовом языке.

В 2025 году на станции Тавда в Свердловской области было оборудовано кассовое окно с низким прилавком для удобства граждан, передвигающихся на инвалидных колясках. На станции Туринск-Уральский установлены тактильные и контрастные указатели и знаки.

В поездах дальнего следования каждый год увеличивается количество вагонов с специализированными купе (за счет приобретения новых и модернизации старых). Их дизайн позволяет пассажирам передвигаться на колясках: предусмотрены подъемные устройства для посадки, увеличена площадь тамбуров и проходов, установлены более широкие двери, включая двери в туалет. Для слабовидящих пассажиров информация в вагоне дублируется шрифтом Брайля.

В 2025 году, на полигоне СвЖД, было продано 12,8 тыс. билетов в специальные купе для инвалидов дальнего следования поездов АО «ФПК», как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.