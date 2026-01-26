Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году на Свердловской железнодорожной линии была модернизирована пригородная пассажирская сеть в Пермском регионе, включающая 56 станций и остановок.

2026-01-26 15:00
В 2025 году на Свердловской железной дороге был осуществлен ремонт инфраструктуры пригородного пассажирского комплекса на 56 станциях и остановочных пунктах в Пермском крае. Ежегодные работы по модернизации платформ и пассажирских зданий направлены на улучшение условий для пассажиров и повышение качества услуг в пригородном железнодорожном транспорте.

На остановочном пункте Путейская была построена новая железобетонная платформа с навесом и ограждением, установлены лестницы, скамейки и контрастная полоса безопасности. Подобные платформы также были построены на о.п. СНТ Вита и Кыласово.

Были обновлены платформы на участках Верещагино – Менделеево и Кукуштан – Ергач. На платформе станции Кукуштан было уложено новое покрытие из тротуарной плитки. На о.п. Платошино и Нижнее Брагино высота платформ была увеличена для удобства посадки/высадки пассажиров электричек.

На станции Верещагино были обустроены пешеходные дорожки на подходах к вокзалу и установлено дополнительное освещение. На платформах о.п. Язовая и 1436 км было установлено металлическое ограждение, на о.п. Большая Ния – навес. Еще на 45 объектах пригородного комплекса была произведена покраска навесов и ограждений, обновлены полосы безопасности.

На вокзале Пермь-1 был проведен косметический ремонт помещений, готовится к открытию второй зал ожидания. Новый зал будет оборудован удобными диванами и телевизором, а также будет размещен буфет. Для вокзала Пермь-1 уральские художники создают картины, посвященные истории и развитию Свердловской магистрали, которые станут украшением обновленного интерьера залов ожидания, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

