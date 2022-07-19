Холдинг ЖД запустил новый туристический поезд «Культурный Петербург»

14:24

Новый туристический поезд «Культурный Петербург» начал путешествие по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Новый Петергоф – Санкт-Петербург – Павловск – Москва. 19 июля на Балтийском вокзале Санкт-Петербурга состоялась торжественная встреча туристического поезда № 926/925. В поездку по новому маршруту отправились более 100 пассажиров.

На вокзале перед пассажирами «Культурного Петербурга» выступил оркестр, исполнивший несколько классических произведений, в частности, вальс XIX века. Кроме того, все желающие могли сделать памятные фото с артистами, примерившими на себя ретрокостюмы работников железной дороги.

В ходе поездки туристы смогут увидеть многочисленные дворцы, парки, усадьбы, а также посетить Музей железных дорог России в Санкт-Петербурге, посмотреть на знаменитые ландшафтные ансамбли, скульптуры и фонтаны в Петергофе, погулять по саду Романовых в Павловске, музею-заповеднику «Царское Село», а также посетить с экскурсией Витебский вокзал в Петербурге.

В составе поезда – новые двухэтажные спальные вагоны купе и СВ с кондиционерами, душевыми кабинами, розетками, а также вагон-ресторан. Из Петербурга в Петергоф поезд проследует на паровозной тяге с ретропаровозом. Продолжительность железнодорожного круиза – 4 дня и 3 ночи, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.