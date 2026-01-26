В 2025 году в Арзамас на ретропоезде прибыло 16,5 тыс. путешественников.

В 2025 году туристический ретропоезд, движущийся на паровой тяге по маршруту Нижний Новгород - Арзамас, перевез 16,5 тысяч пассажиров, совершив более 170 рейсов.

Поезд состоит из старого паровоза и новых комфортабельных вагонов, оснащенных кондиционерами, автоматическими сенсорными дверями и биотуалетами. Кресла в вагонах имеют регулируемые подножки и индивидуальные розетки для зарядки мобильных устройств.

Пассажиры имеют возможность посетить уникальные достопримечательности Арзамаса, включая дом-музей А. М. Горького, историко-художественный музей, Воскресенский собор, Свято-Николаевский женский монастырь, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы и другие.

Мультимодальный маршрут «Бал в Болдино» также пользуется популярностью среди туристов, за этот период им воспользовались 9,7 тысяч человек. Маршрут включает поездку на пригородном поезде до станции Ужовка и дальнейшую пересадку на автобус до известного села. Природный музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино» - это самое известное пушкинское место в России и памятник культуры федерального значения.

Тур для организованных школьных групп на ретропоезде «Муромец» до станции Нижний Новгород-Сортировочный с экскурсией в Музей истории и развития Горьковской железной дороги также пользуется большим спросом. За этот период туром воспользовались 1,7 тысячи школьников.

В общей сложности в 2025 году более 35 тысяч пассажиров воспользовались услугами туристических поездов пригородного сообщения АО «ВВППК», курсирующих по Горьковской железной дороге в Нижегородской области.

Пассажиры могут узнать всю информацию о расписании пригородных туристских поездов на веб-сайтах ОАО «РЖД» и АО «ВВППК», в клиентском центре ОАО «РЖД» по номеру: 8 (800) 775-00-00, в информационной службе на железнодорожных станциях и в кассах для продажи пригородных билетов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.