Станция железной дороги в Краснодаре возглавила список по использованию бесплатного Wi-Fi.

2026-01-26 09:46
Три вокзала, принадлежащие Северо-Кавказской железной дороге, вошли в топ-5 российских вокзалов по количеству загруженного Wi-Fi-трафика.

Наибольшее количество раз к беспроводному интернету подключались посетители станций Краснодар-1 (84 Тб, что на 59% больше, чем в 2024 году), Восточный в Москве (79 Тб, +10%), Ростов-Главный (74 Тб, +65%), Адлер (73 Тб, +23%) и Нижний Новгород (61 Тб, +83%).

В целом, за прошлый год посетители вокзалов и станций загрузили на свои устройства 5,3 тыс. терабайт данных через бесплатный Wi-Fi. Это на 65,6% больше, чем в предыдущем году.

Сейчас более 480 объектов железнодорожной пассажирской инфраструктуры оборудованы этим сервисом, и число мест с публичным Wi-Fi растет каждый год.

Также увеличивается и число пользователей. В 2025 году бесплатным Wi-Fi пользовались более 13,5 млн раз, что на 57% больше, чем в 2024 году, сообщили в службе корпоративных коммуникаций СКЖД.

